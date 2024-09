Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 'Bu ne çılgınlık'

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Türkiye, 37. dakikada Victor Palsson'un golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol daha bulan ay-yıldızlılar müsabakayı 3-1 kazandı.

ARDA GÜLER GÜNDEM OLDU!

Öte yandan milli oyuncumuz Arda Güler, maç sonrası en çok konuşulan futbolculardan biri oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3. gol öncesi müthiş bir asiste imza atan 19 yaşındaki genç yıldız, İspanya'da gündem oldu.

İspanyol basınından AS, Arda'nın verdiği son gol pasını manşetlerine taşıdı. AS; Arda'nın enfes asistini paylaşırken, 'Bu ne çılgınlık!' başlığını attı. AS ayrıca Arda'nın asistiyle ilgili olarak 'Fantastik' yorumunu da yaptı.

İŞTE O HABER: