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Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 'Bu ne çılgınlık'

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli futbolcumuz Arda Güler, İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3. golde harika bir asist yaptı. 19 yaşındaki genç yıldızın bu asisti İspanya'da gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:33 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:37
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Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 'Bu ne çılgınlık'
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Türkiye, 37. dakikada Victor Palsson'un golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol daha bulan ay-yıldızlılar müsabakayı 3-1 kazandı.

ARDA GÜLER GÜNDEM OLDU!

Öte yandan milli oyuncumuz Arda Güler, maç sonrası en çok konuşulan futbolculardan biri oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3. gol öncesi müthiş bir asiste imza atan 19 yaşındaki genç yıldız, İspanya'da gündem oldu.

İspanyol basınından AS, Arda'nın verdiği son gol pasını manşetlerine taşıdı. AS; Arda'nın enfes asistini paylaşırken, 'Bu ne çılgınlık!' başlığını attı. AS ayrıca Arda'nın asistiyle ilgili olarak 'Fantastik' yorumunu da yaptı.

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