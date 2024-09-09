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Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

Türkiye - İzlanda maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 00:31 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 00:39
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Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"

"Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz."

"PROBLEM OLMAYAN YERDE PROBLEM ARIYORUZ"

"Ben bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz. Sadece şunu söylemek istiyorum, işinizin parçası olduğunu biliyorum ama bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz. Bu şekilde devam edersek daha iyi olur."

"KEREM İÇİN MUTLUYUM"

"Hem taraftarımız hem takım için çok mutluyum hem de Kerem için mutluyum. Dün de konuştum kendisiyle. Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri. Hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Çok önemli bir galibiyet. Önemli, pozitif notlarımız var."

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