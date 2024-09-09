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Karadağ 1-2 Galler (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 4. Grup'ta yer alan Galler, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 00:48
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Karadağ 1-2 Galler (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 4. Grup'taki rakiplerimiz Karadağ ile Galler karşı karşıya geldi.

Galler, deplasmanda konuğu olduğu Karadağ'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak; Karadağ ise A Milli Takım'ımız ile Türkiye'de karşılaşacak.

B Ligi 4. Grup'ta puan durumu:

1- TÜRKİYE: 4 puan / 2 averaj

2- Galler: 4 puan / 1 averaj

3- İzlanda: 3 puan / 0 averaj

4- Karadağ: 0 puan / -3 averaj

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