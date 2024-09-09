Türkiye 3 - 1 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzmir'de İzlanda ile kozlarını paylaştı. Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte maçı özeti ve gollerimiz...
Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı.
37. dakikada bu gole İzlanda'dan Palsson cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu bir kez daha ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Kerem Aktürkoğlu yeniden ağları havalandırdı ve hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Bu gollerle Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından Bizim Çocuklar grubunda liderliğe oturdu.
İŞTE GOLLERİMİZ
Harika başladık harika! Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öndeyiz 🇹🇷 pic.twitter.com/TX2DTeMoab— EXXENSPOR (@exxensport) September 9, 2024
Goooooooooool! Yeniden Öndeyiz Kerem Aktürkoğlu 🇹🇷🪄 pic.twitter.com/I3DHjpv8Sj— EXXENSPOR (@exxensport) September 9, 2024
Kerem Aktürkoğlu resitali 🪄🇹🇷 pic.twitter.com/z3tVTxDDI5— EXXENSPOR (@exxensport) September 9, 2024
İŞTE GRUBUMUZDA GÜNCEL PUAN DURUMU!
1- Türkiye Puan: 4 Averaj: +2
2- Galler Puan: 4 Averaj: +1
3- İzlanda Puan: 3 Averaj: 0
4- Karadağ Puan: 0 Averaj: -3