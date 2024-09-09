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Türkiye 3 - 1 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz, ev sahipliği yaptığı maçı 3 - 1'lik skorla kazandı. İşte maçın detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 23:59
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Türkiye 3 - 1 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzmir'de İzlanda ile kozlarını paylaştı. Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte maçı özeti ve gollerimiz...

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı.

37. dakikada bu gole İzlanda'dan Palsson cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu bir kez daha ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Kerem Aktürkoğlu yeniden ağları havalandırdı ve hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Bu gollerle Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Bizim Çocuklar grubunda liderliğe oturdu.

İŞTE GOLLERİMİZ

İŞTE GRUBUMUZDA GÜNCEL PUAN DURUMU!

1- Türkiye Puan: 4 Averaj: +2

2- Galler Puan: 4 Averaj: +1

3- İzlanda Puan: 3 Averaj: 0

4- Karadağ Puan: 0 Averaj: -3

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