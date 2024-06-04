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A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı: "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz!"

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) öncesinde İtalya ile hazırlık maçı yaptı. Bu mücadele 0-0 berabere biterken ay-yıldızlılarda Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 00:15
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A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı: "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz!"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) öncesinde A Milli Futbol Takımı, İtalya ile hazırlık maçı yaptı.

Bu mücadele 0-0 berabere biterken ay-yıldızlılarda Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu

İŞTE YUSUF'UN SÖZLERİ:

Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz. Çok yakındık pozisyona. Umarım iyi olur ama biraz kötü gözüküyor. O pozisyondan sonra biz de biraz sarsıldık.

Çok iyi bir sezon geçirdim. En son 1 ay önce oynadım, ben de sakatlanmıştım. İyi bir hazırlık maçı oynadık bence. İlk yarı özellikle kompakt bir oyun vardı. Bir sonraki maçımızda umarım yapamadıklarımızı yaparız, yaptıklarımızı da daha iyi yaparız.

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