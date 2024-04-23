Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Vincenzo Montella 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Riva'daki bir okulda çocuklarla bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 16:32
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Vincenzo Montella 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Montella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı federasyonumuzun bulunduğu Riva'da yer alan ortaokuldaki öğrencilerle birlikte sevinçle kutladık. Enerjileri ve coşkuları ile Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek bu çocuklarımız arasından belki geleceğin mimarları, mühendisleri, bilim adamları belki de ünlü futbolcuları ya da sporcuları çıkacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, paylaşımında ziyarette çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

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