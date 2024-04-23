Vincenzo Montella 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Montella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı federasyonumuzun bulunduğu Riva'da yer alan ortaokuldaki öğrencilerle birlikte sevinçle kutladık. Enerjileri ve coşkuları ile Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek bu çocuklarımız arasından belki geleceğin mimarları, mühendisleri, bilim adamları belki de ünlü futbolcuları ya da sporcuları çıkacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, paylaşımında ziyarette çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.