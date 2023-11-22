Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Erdoğan'dan milli takım yorumu: Aynı performansı EURO 2024'te de görmek isteriz

Başkan Erdoğan'dan milli takım yorumu: Aynı performansı EURO 2024'te de görmek isteriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'e katılmaya hak kazanmasını değerlendirdi. Erdoğan, "Aynı performansı milli takımımızdan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da görmeyi isteriz." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 13:38
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Başkan Erdoğan'dan milli takım yorumu: Aynı performansı EURO 2024'te de görmek isteriz

Cezayir'deki temaslarını sağlayarak yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmasını da yorumladı.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili, "Bizim Avrupa'da oynayan gençlerimizin neredeyse yarısı Milli takımımıza aday ve Milli takımımızda da yer aldılar. Aynı zamanda Türkiye'deki takımlarda artık ciddi manada bir dönüşüm var. Yabancı futbolculardan çok bizim Avrupa'daki çocuklarımız takımlarımızda oynasalar herhalde o daha iyi olur. Başarı bildiğiniz gibi devamlı olmalıdır, aynı performansı milli takımımızdan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da görmeyi isteriz. Spora ve sporculara verdiğimiz destek ortada. Bu destekleri artırarak sürdüreceğiz. Sadece sporda değil, bilimde ve teknolojide de çok yetenekli gençlerimiz var ve hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar. Gençlerimize çağrım şudur; Ne iş yaparlarsa yapsınlar, bu milete, bu vatana hizmet etmenin ve faydalı olmanın bir yolunu bulsunlar. Bunların hepsi bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuza dahildir. Bu hedeflere ulaşmak için yaptığımız işlerde en iyiyi yakalamanın çabası içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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