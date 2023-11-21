Haberler A Milli Futbol Takımı Galler Türkiye maçı sonrası Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi

Galler Türkiye maçı sonrası Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörümüz Vincenzo Montella, "Burada olmak gurur meselesi. Bu ülke için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 01:08 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 01:14
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Galler Türkiye maçı sonrası Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Galler ile 1-1 berebere kalıp EURO 2024'e lider olarak gittiğimiz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu, ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi."

"KİM ÇIKARSA ÇIKSIN..."

"Çok büyük bir zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkarsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde!"

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