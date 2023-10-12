Haberler A Milli Futbol Takımı Hırvatistan - Türkiye maçı CANLI izle

Hırvatistan - Türkiye maçı CANLI izle

EURO 2024 Elemeleri'nde 7. maçta A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. 10 puanla averaj farkıyla Hırvatistan'ın arkasında olan Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın öğrencileri maça galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 21:50
Hırvatistan - Türkiye maçı CANLI izle

A Milli Futbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri'nde zorlu rakip Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

👉 HIRVATİSTAN- TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper

A MİLLİ FORMAYLA İLK KEZ!

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim'ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.

MONTELLA'DAN HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'i birlikte düzenlemesiyle ilgili ise, "Kültür olarak çok yakın iki ülkenin beraber gerçekleştireceği bir organizasyon olacak. Çok gurur verici. Bin senelik tarihe yakın olan ülke. Neden olmasın. 9 sene sonra tekrar burada millî takımın başında olabilirim. O zamana kadar da hocalık yapmaya devam etmek isterim. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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