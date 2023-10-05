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A Milli Futbol Takımımız Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek!

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Almanya ile 18 Kasım'da özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:22
A Milli Futbol Takımımız Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek!

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Almanya ile 18 Kasım'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Türkiye ile Almanya, daha önce A Milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda milli takım, 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951 tarihinde burada oynadı ve müsabaka Ay-Yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Millî Takımımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla "Berlin Panteri" unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu.

Türkiye ile Almanya arasındaki son karşılaşma 7 Ekim 2020 tarihinde Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı ve müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.

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