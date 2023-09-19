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TFF'den flaş hamle! Joachim Löw A Milli Takım'a

Son dakika spor haberi: Stefan Kuntz ile yollarını ayırmaya hazırlanan A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Yine yabancı bir ismi gündemine alan TFF, ilk aday olarak dünyaca ünlü hoca Joachim Löw'ü belirledi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 21:06 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 21:21
TFF'den flaş hamle! Joachim Löw A Milli Takım'a

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması bekleniyor. Yeni hoca arayışlarında olan TFF, sürpriz bir isme kanca attı.

A Spor'un haberine göre; A Milli Takım'da rota Joachim Löw'e döndü. Kuntz'un ayrılığı sonrası ilk aday olarak belirlenen Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşme yapılacak.

Uzun süre Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, 1 Dünya Kupası ve 1 de FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

63 yaşındaki hoca, Almanya Milli Takımı görevinden 2021 yılında ayrıldı.

Joachim Löw, daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştırmıştı.

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