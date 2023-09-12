Haberler A Milli Futbol Takımı Japonya 4-2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Japonya 4-2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız ile Japonya, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çaldı. Ay-yıldızlılar, Cegeka Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı. İşte Japonya - Türkiye maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 17:19 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 17:28
Japonya 4-2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Belçika'nın Cegeka Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu hakemlerinden Allard Lindhout yönetti.

Ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Türkiye'nin gollerini Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım kaydetti. Japonya'nın golleri Atsuki Ito, Nakamura (2) ve penaltıdan Junya Ito'dan geldi.

A Milliler bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olacak.

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