Japonya 4-2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Belçika'nın Cegeka Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu hakemlerinden Allard Lindhout yönetti.
Ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Türkiye'nin gollerini Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım kaydetti. Japonya'nın golleri Atsuki Ito, Nakamura (2) ve penaltıdan Junya Ito'dan geldi.
A Milliler bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olacak.