Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Ermenistan maçının biletleri tükendi

Türkiye - Ermenistan maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımının, Eskişehir’de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmasının satışa çıkarılan biletleri tükendi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:07
Türkiye - Ermenistan maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımının, Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmasının satışa çıkarılan biletleri tükendi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Mücadele 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın geçtiğimiz hafta satışa çıkarılan biletleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bilet satışının yapıldığı internet sitesinde yer alan bilgide biletlerin tükendiği ifadeleri yer aldı. Türkiye - Ermenistan maçının biletleri 200, 300 ve 400 liradan satışa sunulmuştu.

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