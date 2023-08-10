Stefan Kuntz'dan EURO 2024 sözleri!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TRT Spor'a konuştu. Takımın bazı yönlerini geliştirmek istediğini söyleyen Alman çalıştırıcı, Galler maçında takımdan memnun olduğunu söyledi.

EURO 2024 Elemeleri ile ilgili de konuşan Kuntz, "Beni artık tanıyorsunuz. Benim her maçı kazanmak istediğimi biliyorsunuz. Birinci olmanın Avrupa Şampiyonası'nda avantajları var. O yüzden hedefimiz grubu birinci tamamlamak" dedi.

"MENTAL OLARAK KESİNLİKLE ÜSTÜNE KOYDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

"Önemli konulardan biri takımın mental durumuydu. Futbolcular geriye düştüklerinde tekrar o maçı çeviremediklerini söylüyorlardı. Burada bir değil bir kaç adım ilerlediğimizi düşünüyorum. Letonya'dan beraberlik golünü yedikten sonra takım hiç düşmeden karşılık vermeye çalıştı. Galler maçında da çok farklı şeyler oldu. Goller attık sayılmadı penaltıyı kaçırdık burada da oyundan düşmedik. Yani mental olarak kesinlikle üstüne koyduğumuzu düşünüyorum. Oyunsal olarak gelişimi göz önüne alırsak Galler maçı bizi memnun etti. Orada bizim biraz daha oyunsal yapımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Neler yapmak istediğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Geliştirmek istediğim bir konu da taktiksel varyasyonlara girmek. Oyun içinde biraz daha oyun şeklini değiştirebilmemiz. Bu tarz konuları hazırlık maçlarında deneyebiliyorsunuz. Önümüzdeki hazırlık maçlarında bu konulara ağırlık vereceğiz."

"ÖNCE ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA HAZIRLANMALIYIZ"

"Ben de sizler gibi Almanya'da ilk maçta takımın yanında olabilmeyi hayal ediyorum. Aynı zamanda takım içi görevli arkadaşlarımızla beraber olur da Avrupa kupasına katılırsak diye hangi grupta oluruz gibi görüşmelerde yapıyoruz. Ama işin sonunda tipik Alman mantalitesi ortaya çıkıyor. O da şu anlama geliyor. Almanya'daki turnuvayla ilgili hayal kurmaktansa önümüzdeki maçlara odaklanıp Bir Ermenistan maçı daha izleyip ona göre hazırlanmak."

"Burak milli takımdan ayrıldıktan sonra 43 tane gol atmışız" diyen Kuntz, ofansif yönden bir sıkıntılarının olmadığını da vurguladı.

Stefan Kuntz, Enes Ünal ile ilgili sorulan soruya ise "Türkiye'de futbol konusunda önemli bir mesafe katetmiş birisiyle konuştum. Bana söylediği şuydu. 'Enes'in İspanya'da bu kadar çok gol atmasının en önemli nedenlerinden birisi; oyuncuyu olduğu gibi kabulleniyorlar, çok büyük saygı gösteriyorlar ve inanılmaz seviyorlar.' Aynı şekilde Hakan Çalhanoğlu da benzer bir durum yaşadı. Hakan çok farklı bir kaptan rolünde. Takımı bir arada tutuyor. Çok hassas bir kişiliğe sahip. Türk Milli Takımı'nı Avrupa'da çok güzel temsil ediyor. Enes'in de bu sakatlıktan sonra çok çalışacağına eminim ama bizlerin de ona o süreci tanımamız gerekiyor. Böylelikle de beklentiyi ona göre belirlemeliyiz." şeklinde cevap verdi.