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Ermenistan Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takımımız, Euro 2024 elemeleri kapsamında Ermenistan'a konuk oluyor. Stefan Kuntz'un öğrencileri rakibini mağlup ederek gruplara güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Ermenistan - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 20:50
Ermenistan Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takım Euro 2024 elemeleri kapsamında D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ermenistan - Türkiye maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALIYOR

Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yöneiyor. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez.

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