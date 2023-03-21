Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

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ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.