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Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız ile Ermenistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:10
Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Ermenistan - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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