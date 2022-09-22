Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Lüksemburg canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye Lüksemburg canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alman hakem Tobias Stieler yönetiyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Türkiye - Lüksemburg maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 21:50
Türkiye Lüksemburg canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'mız, C Ligi 3. Grupta Lüksemburg'u konuk ediyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tobias Stieler düdük çalıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Milliler bu karşılaşmadan puan aldığı taktirde UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubuna yükselme başarısı gösterecek. Türkiye Lüksemburg maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal

LÜKSEMBURG: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Borges, S. Thill, Barreiro, V. Thill, Rodrigues, Sinani

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Lüksemburg maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.


MİLLİLER GOL YEMEDİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bıraktı. Milliler, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri durumunda.

EN SKORER SERDAR DURSUN

Ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi'nde de gol krallığı sıralamasında 2'nci konumda bulunuyor.

TÜRKİYE 9'UNCU KEZ LÜKSEMBURG İLE KARŞILAŞACAK

Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.

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