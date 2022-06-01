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A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva halk plajında kıyı temizleme etkinliğine katıldı

A ve eMillî Futbol Takımı oyuncuları kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin bulunduğu İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'ndeki halk plajında gerçekleştirilen organizasyona, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Millî Takım oyuncularından Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ile eMillî Takım oyuncularından Serhan Yeniaras ve Emirhan Erdem katıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 18:46
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva halk plajında kıyı temizleme etkinliğine katıldı

A ve eMillî Futbol Takımı oyuncuları, Aras Kargo ile TURMEPA'nın (Deniz Temiz Derneği) iş birliği ile düzenlenen kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin bulunduğu İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'ndeki halk plajında gerçekleştirilen organizasyona, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Millî Takım oyuncularından Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ile eMillî Takım oyuncularından Serhan Yeniaras ve Emirhan Erdem katıldı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen ile birlikte şirketin genel müdür yardımcıları ve TURMEPA yetkililerinin de bulunduğu etkinlikte farklı gruplara ayrılan milli futbolcular, plajı atıktan arındırdı. Atıkların toplanmasını takiben yapılan tartım sonrasında en çok çöpü Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Serhan Yeniaras'tan oluşan ekip kazandı. Teknik direktör Stefan Kuntz da çalışmalara destek verdi.

Türkiye Çevre Haftası, bu yıl çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla 1-7 Haziran'da, "Sıfır Atık" temasıyla kutlanıyor.

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