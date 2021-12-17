Rakipler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı ve A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu. C Ligi'nde yer alan A Milliler, 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan (Covid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.



İlk maçların 2-8 Haziran tarihlerinde oynanacağı ligde gruplar şöyle oluştu:



(A LİGİ) 1. GRUP: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya, 2. GRUP: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya, 3. GRUP: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan, 4. GRUP: Belçika, Hollanda Polonya, Galler.



(B LİGİ) 1. GRUP: Ukrayna, İskoçya, İrlanda, Ermenistan, 2. GRUP: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk, 3. GRUP: B.Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ, 4. GRUP: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya.



(C LİGİ) 2. GRUP: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, R.Kesimi/Estonya, 3. GRUP: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan/ Moldova, 4. GRUP: Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık.



(D LİGİ) 1. GRUP: Liechtenstein, Andora, Kazakistan/ Moldova, Letonya, 2. GRUP: S. Marino, Rum Kesimi/ Estonya, Malta.