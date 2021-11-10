Haberler A Milli Futbol Takımı Bilet satışları başladı

Bilet satışları başladı

A Milli Takımımızın Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Bilet satışları başladı
A Milli Takımımızın Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Biletler 15 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor