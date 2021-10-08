Türkiye Norveç: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Norveç ile kozlarını paylaştı. Son olarak Hollanda'ya 6-1 mağlup olan millilerimiz Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım'ımızın golünü 6. dakika Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Norveç'in golü ise 41. dakikada Thorstvedt'ten geldi.

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.

İşte A Milli Takım'ımızın bulunduğu G Grubu'nda puan durumu:

1- Hollanda: 16

2- Norveç: 14

3- Türkiye: 12

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 5

6- Cebelitarık: 0

Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ'ı konuk edecek.

SON 5 MAÇTA 4. KEZ PUAN KAYBI YAŞADIK

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI

Türkiye'yi, Norveç karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'daki ilk golünü attı.

Beşinci kez A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol sevinci yaşadı.

BERKAN KUTLU İLK MAÇINA ÇIKTI

A Milli Takım'da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

A Milli Takımın, Norveç ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi.

Tribünlerden bir süre, "Yönetim istifa'' tezahüratı yükseldi.