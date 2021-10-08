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İşte A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda kalan maçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Ülker Stadı'nda Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Elemelerdeki 7. maçını oynayan millilerimizin grupta 3 maçı kaldı. İşte o karşılaşmalar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 00:06
İşte A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda kalan maçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki 7. maçında Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya geldi.

Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Türkiye'nin golü 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan gelirken, Norveç'in golünü 41. dakikada Thorsvedt kaydetti.

A Milli Takım bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Puanını 14'e çıkaran Norveç ise 2. sıradaki yerini korudu.

Millilerimizin Norveç ile oynadığı maçın ardından grupta 3 maçı kaldı. İşte o karşılaşmalar ve tarihleri:

11 Ekim Pazartesi: Letonya - Türkiye (21.45)
13 Kasım Cumartesi: Türkiye - Cebelitarık (21.00)
16 Kasım Salı: Karadağ - Türkiye (22.45)

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