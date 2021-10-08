İşte A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda kalan maçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki 7. maçında Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya geldi.

Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Türkiye'nin golü 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan gelirken, Norveç'in golünü 41. dakikada Thorsvedt kaydetti.

A Milli Takım bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Puanını 14'e çıkaran Norveç ise 2. sıradaki yerini korudu.

Millilerimizin Norveç ile oynadığı maçın ardından grupta 3 maçı kaldı. İşte o karşılaşmalar ve tarihleri:

11 Ekim Pazartesi: Letonya - Türkiye (21.45)

13 Kasım Cumartesi: Türkiye - Cebelitarık (21.00)

16 Kasım Salı: Karadağ - Türkiye (22.45)