Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı açıklamalar yaptı. 21 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiklerini belirten Altıntop, "Kendisi 3 tane seçeneği olduğunu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye... Önce karar vermesi gerekiyor. Bayrak, milli takım seçilmez. 18-19 yaşındaki genç çocuklara karar vermeleri gibi baskı yapılıyor. Kendileri de bir nevi kendi taraflarını belirtmeli. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin" açıklamasında bulundu.

BU MAÇIN TELAFİSİ YOK

Hamit Altıntop, Norveç maçı için de şu ifadeleri kullandı: "Eski alışkanlıkları terk etmek kolay olmayacaktır ama biz güveni kazanmak için buradayız. Dünya Kupası'na katılsak da eksiklerimiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Kuntz, son 5 yılda Almanya Ümit Milli Takımı ile 5 kez final oynayıp 3'ünü kazandı. Hocamızın Türkiye tecrübesi de bizim için önemliydi. Ayrıca istişareye açık, sevecen ve uyumlu bir yapısı var. Norveç maçının telafisi olmayacak. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var."