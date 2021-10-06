A Milli Takım’ın Norveç ile karşılaşacağı kritik maçın biletleri bitti. TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada “Tüm biletler tükendi. Ay-yıldızlı taraftarımıza çok teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin Norveç sınavının satışa çıkan tüm biletleri tükendi. TFF resmi sitesinden bir açıklama yaparak ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür etti. Siteden "A Millî Takımımızın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçın biletleri tükendi. A Millî Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi. Cuma günü Milli Takımımız büyük bir taraftar desteğiyle Norveç karşısına çıkacak. Stadı dolduracak taraftarlar, 3 puan için takımımıza büyük bir itici güç olacak. Bu arada 11 Ekim Pazartesi günü 21.45'te Letonya ile Daugava Stadı'ndaki maçın öncelikli bilet satışı da Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Bu uygulama bugün 10.00'a kadar sürecek. Ardından herkese açık olacak.