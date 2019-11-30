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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Bekle bizi Londra

Ay-yıldızlılar, 20.00’deki kuraya 3. torbadan girecek. ’da Roma’da başlayacak ’nin şampiyonu, 12 Temmuz’da ’da belli olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları, bugün 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek. yönetiminde elemelerde tarih yazan 'nin 3. torbadan katılacağı kurasında, 24 ülke 4 torbada yer alacak. Kura çekimi Spor'dan yayınlanacak. Şampiyonada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Ay-Yıldızlılar kura prosedürü gereği, kura çekiminde B Grubu'nda yer alamayacak. İLK kez 12 ülkede düzenlenecek EURO 2020, 'da Roma Olimpiyat Stadı'ndaki açılış maçıyla start alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra 4 en iyi üçüncü, son 16'ya kalacak. Son 16 maçları; Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve 'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve 'da gerçekleştirilecek. Yarı finaller ve finale Wembley ev sahipliği yapacak.
  1. 30.11.2019
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