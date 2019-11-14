Türkiye 0-0 İzlanda | MAÇ SONUCU

Millilerimiz muhteşem başladığı grup maçlarını aynı şekilde sürdürerek adını EURO 2020'ye yazdırdı. Ay-yıldızlılar EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile kozlarını paylaştı. Beraberliğin yettiği müsabakada Millilerimiz istediği sonucu aldı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak grup maçlarının bitmesine 1 maç kala EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Türkiye sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir, Cenk Tosun, Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı. İzlanda ise sahada Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Bjarnason, Sighthorsson, G. Sigurdsson, Finnbagoson, Arnason, Traustason, Bödvarsson, A.Skulason ilk 11'iyle yer aldı.

Mücadeleye iki takımda kontrollü başlarken ilk atağımız 8. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Genç oyuncu sağ kanattan getirdiği topta kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Ozan Tufan sarı kart gördü. İlk yarıda İzlanda kalemizi tehdit edecek bir pozisyon üretemezken 30. dakikada Burak Yılmaz'la gole çok yaklaştık. Tecrübeli futbolcu boş pozisyonda topu auta yolladı. Karşılaşmanın 35. dakikasında bu kez Traustason hakeme yönelik itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.





Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında çok daha etkili bir Milli Takım vardı sahada. Burak Yılmaz'ın 53. dakikada orta şut karışımı yaptığı vuruş hepimizi heyecanlandırdı ancak top şanssız bir şekilde direkten döndü.

ŞENOL GÜNEŞ KART GÖRDÜ!

Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı bir pozisyonda A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş hakeme sarı kart işareti yapınca 56. dakikada kartı gören isim kendisi oldu.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Ozan Tufan uzaktan harika bir şut çıkardı ancak top az farkla auta çıktı.

İzlanda 2. yarıda daha fazla savunmada bekleyen bir oyun tarzı ile dikkat çekti. Milli Takımımız da daha fazla atağı ve oyunu yönlendiren takım olarak dikkat çekti. 66. Cengiz'in pasıyla ceza sahasının dışında solda topla buluşan Hakan önünü boşalttı ve çok sert bir vuruş yaptı ama savunmaya çarpan top kornere gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra Cengiz'in soldan yaptığı ortada kale sahasındaki Çağlar ve Okay topa vuramadı.

Mücadelenin 69. dakikasında Milliler isabetli paslarla topu rakip ceza sahasına taşıdı. Hakan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak sağ ayağıyla yerden vurdu ancak kaleci sağına uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada arka arkaya isabetli kısa paslarla topu rakip ceza sahasına yaklaştıran ev sahibi ekipte son olarak Ozan Tufan ceza yayı üzerinden şutu attı fakat vuruşu etkili olmayınca top kalecide kaldı.

Milli Takımımız'da ilk oyuncu değişikliği 81. dakikada gerçekleşti. Cengiz Ünder yerine oyuna giren isim Yusuf Yazıcı oldu.

82. dakikada İzlanda'nın kullanacağı korner atışında ceza sahası içinde itişmeler olunca hakem Okay Yokuşlu'ya sarı kart gösterdi.

MERİH DEMİRAL'DAN KRİTİK HAMLE

83. dakikada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. İzlanda'nın kullandığı köşe vuruş sonrasında vurulan kafayı Merih Demiral çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

85. dakikada İzlanda son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Skulason yerine oyuna giren isim Anderson oldu.

Bir oyuncu değişikliği de Milli Takımımızdan geldi. 87. dakikada Hakan Çalhanoğlu yerine oyuna giren isim Kaan Ayhan oldu.

Karşılaşmada dakikalar 90'ı gösterdiğinde rakip yarı alanda topu saklamak isteyen Yusuf Yazıcı sol kanatta taç çizgisi üzerinden topu ceza sahasına yolladı. Kavis alan ve kaleye yönelen top kaleciyi de geçip üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada ceza sahasının ters tarafına açılan topa uygun durumdaki Bödvarsson vurdu fakat Umut Meraş harika bir müdahale ile topun kaleye gitmesine izin vermedi.

90+2. dakikada Milliler rakip savunmayı son derece dengesiz ve eksik yakaladı. Ozan Tufan topu taşıdı ve sağdan destek veren Yusuf'u düşündü fakat pası biraz hızlı oldu. Yusuf topu kontrol ettikten sonra geriden destek veren Zeki'yi gördü fakat onun vuruşunda da top savunmadan döndü.

90+4. dakikada Milliler son değişikliğini yaptı. Ömer Bayram, Zeki Çelik yerine oyuna girdi. 90+4. dakikada Zeki Çelik oyundan alınırken sarı kart gördü.

Mücadele sona erdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bir maç kala EURO 2020 finallerinin biletini cebine koydu.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.

Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

Telekom Stadyumu'nda EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele ediyor. Oldukça kritik olan maçta Türkiye galibiyet ya da beraberlik yakalaması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'na geldi.

48 BİN KİŞİ İZLEDİ



Türkiye ile İzlanda arasında oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme mücadelesinde tam 48 bin taraftar yer aldı.



Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 5 YIL SONRA TÜRK TELEKOM STADI'NDA

A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ 61. MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 60 maçta, 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

KOLBEINN SIGTHORSSON TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı.

Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu.

Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.

Tribünlerde "İnanıyoruz biz size 82 milyon sizinle", "Zaferler senin ruhunda var" ve "Baş koymuşum Türkiyemin yoluna" yazılı pankartlar da açıldı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk da karşılaşma öncesinde tribünlere konulan bayraklar arasında, elindeki Türk bayraklarıyla poz verdiği bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaşarak ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

SEREMONİDE ÖZEL ÇOCUKLAR YER ALDI

Maç öncesi yapılan seremonide Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Adelosan Diyabetikler Derneği ve İnsani Yardım Vakfı'ndan çocuklar yer aldı.

TFF sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabetik çocuklar da seremonide bulundu.