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14 Kasım 2019, Perşembe
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Başkan Stadı'nda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Telekom Stadı'nda

 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde ve İzlanda'nın karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında Başkan  protokol tribünündeki yerini aldı.

, A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

İstanbul'da oynanan müsabaka için Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu () Başkanı , TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

.Telekom Stadyumu'nda Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele ediyor. Oldukça kritik olan maçta Türkiye galibiyet ya da beraberlik yakalaması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Telekom Stadı'nda

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 20:46
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