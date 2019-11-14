Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Telekom Stadı'nda
A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda'nın karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan protokol tribünündeki yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.
İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.
Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.
.Telekom Stadyumu'nda EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele ediyor. Oldukça kritik olan maçta Türkiye galibiyet ya da beraberlik yakalaması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'na geldi.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 20:46
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