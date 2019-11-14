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14 Kasım 2019, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan A 'a !

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

Cumhuriyeti Başkanı , UEFA Elemeleri H Grubu 9.maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan A Mili Takım'a bir mesajı yayınladı.

Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kaldı.

Bu skor sonrası Milliler, İzlanda ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından Cumhuriyeti Başkanı , 'a sosyal medya üzerinden bir mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesi yer aldı.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 22:21
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