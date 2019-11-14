Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9.maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan A Mili Takım'a bir tebrik mesajı yayınladı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kaldı.
Bu skor sonrası Milliler, İzlanda ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı.
Karşılaşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'a sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesi yer aldı.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 22:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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