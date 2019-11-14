Şenol Güneş hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...
A Milli Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini cebine koydu. 90 dakika sonunda futbolcularımız ve teknik heyet, taraftar ile kucaklaşırken ülkece büyük bir sevinç yaşadık. Maçın bitmesinin ardından Ay-yıldızlı futbolcularımız ve teknik direktör Şenol Güneş bu büyük başarıyı değerlendirdi. Öte yandan Şenol Güneş milli takımdaki hayalini de açıkladı. İşte A Milli Futbol Takımımız'daki futbolcuların ve Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları...
14 Kasım 2019 Perşembe 23:22
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Merih Demiral: Çok mutluyuz, hayırlı olsun ülkemize. Çok gururluyuz, sahada gereken mücadeleyi verdik. Buradaki taraftarımız saha içinde-dışında elinden gelen desteği verdi.
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Euro2020'de de en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Burak Yılmaz: Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var.
Biz her zaman Mehmetçik'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz" dedi.
Çağlar Söyüncü: Yeni bir süreç başlamıştı hocamızla birlikte. Euro2020'ye gideceğimize inanıyorduk. Birincilik ikincilik üzüntümüz var ama rakibimizin daha maçı var.