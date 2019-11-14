Sosyal medya çıldırdı! Merih Demiral'ın heykeli dikilmeli
EURO 2020 elemeri kapsamında H Grubu'nda A Milli Takım'ımız 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızılılar gruptaki tek mağlubiyetini aEURO 2020 elemeri kapsamında H Grubu'nda A Milli Takım'ımız 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızılılar gruptaki tek mağlubiyetini aldığı İzlanda karşısında çıktığı rövanş mücadelesinden 0-0 berabere kalarak 1 puanla adını EURO 2020'ye yazdırdı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Milli takımın başarılı stoperi Merih Demiral'ın kale çizgisinden çıkardığı top sonrası sosyal medya çıldırdı. İşte o yorumlar...
14 Kasım 2019 Perşembe 22:22
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, 0-0'lık beraberlik sonrasında EURO 2020'ye katılmayı garantilerken son dakikalarda yaşanan bir pozisyon sonrasında nefesler tutuldu.
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İzlanda'nın 82. dakikada kullandığı köşe vuruş sonrasında topa iyi yükselen Sigthorsson'un kafa vuruşu kaleci Mert Günok'u geçti.
Ancak çizgi üzerinde bulunan tecrübeli stoperimiz Merih Demiral topu kafayla uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
Merih Demiral'ın bu kurtarışı sonrası sosyal medya çıldırdı. İşte o yorumlar....