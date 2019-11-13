Millilere yapılan o muameleye İzlanda cephesinden yorum
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Erik Hamren ve futbolcu Arnason basın mensuplarının karşısına çıktı. İki isim karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Hamren, Türkiye'nin İzlanda ile karşılaştığı ilk maçta havaalanında yaşanan olayla ilgili gelen soruya cevap verdi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 18:51
Güncelleme: 13.11.2019 18:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türkiye ile İzlanda Türk Telekom Stadyumu'nda gruptan çıkma yolunda önemli maçta karşı karşıya gelecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saat 20.00'da başlayacak olan mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Milli takımımıza bu maçta alacağı 1 beraberlik gruptan çıkmak için yeterken, İzlanda mutlak 3 puan için sahada olacak.
Kritik karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen İzlanda cephesinde teknik direktör Erik Hamren ve futbolcu Arnason basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bilindiği gibi milli takım, H Grubu'ndaki4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.