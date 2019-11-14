Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı hazırlıkları esnasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, mücadeleyi tribünden takip etti.
A Milli Takım'ın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti.
İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.
- 14.11.2019
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