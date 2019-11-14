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14 Kasım 2019, Perşembe
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takımı yalnız bırakmadı

Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımımızın maçı hazırlıkları esnasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan , mücadeleyi tribünden takip etti.

A 'ın ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti.

İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

  1. 14.11.2019
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