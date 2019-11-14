"İzlanda'nın tuzağına düşmezsek maçı kazanırız"
Fotomac.com.tr editörlerinden Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz, EURO 2020 Elemeleri kapsamında A Milli Takımımızın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Demir, Milli Takımımızın İzlanda'nın sert oyununa karşı diri durması neticesinde maçın kontrolünü elinde tutacağını savunurken Ağgündüz, Merih'in hızı ile Çağlar'ın sertliği sayesinde İzlanda ataklarını başarılı bir şekilde savuşturabileceğimizi bununla birlikte maçı kazanıp EURO 2020 biletini alacağımızı kaydetti.
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