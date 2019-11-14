"Hazır ol Avrupa Asker Selamı’na!"
Fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz EURO 2020 Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye-İzlanda maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İnanılmaz... Transfere harcanan parada dev fark! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri...
- Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...
- EURO 2020'ye 'selam çakma' vakti! Millilerimiz İzlanda'yı böyle yıkacak...
- Yıldız golcünün menajerinden son dakika transfer açıklaması! Galatasaray...
- Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
- Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!
- Skandal isim Deniz Ateş Bitnel hakem dövdü
- Galatasaray'da kayyum tehlikesi! Mustafa Cengiz aday olabilecek mi?
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.