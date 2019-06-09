Şenol Güneş: Gurur duyuyorum

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda büyük sevinç yaşadığını ve öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Konya'da kendilerine büyük destek veren taraftarlara teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, tarihte ilk kez Fransa'yı mağlup etmenin keyfini yaşayacaklarını dile getirdi. "Bugün bu maçın mutluluğunu yaşayıp hemen İzlanda karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Maç öncesi 1 puan bizim için iyi sonuç olacaktı ama çocuklar yüreklerini ortaya koydu ve harika bir galibiyet aldılar. Hepsini tebrik ediyorum. İlk yarıda maça çok iyi başlayıp rakibe pozisyon vermedik. Attığımız goller dışında Burak ve Kenan'la goller bulabilirdik. Şimdi İzlanda maçını düşüneceğiz. Oradan da mağlup olmadan ülkemize gelirsek çok önemli bir avantaj elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu. Şenol Güneş, sakat futbolcuların eksikliğini hissettirmeyen tüm oyuncularını tebrik ederken, "Sakatlıktan yeni çıkanlar, tam hazır olmayanlar vardı. Sıfır hatayla oynadık" dedi.



KASAPOĞLU TRİBÜNDEYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte millileri yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, maç sonunda soyunma odasına inerek millileri tebrik etti. Öte yandan Konya BB Stadı'nda 42 bin Türk bayrağı dağıtılırken tribünler tıklım tıklım doldu.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Maça çok kötü başladıklarını ve kötü oynamayı sürdürdüklerini kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, "Türk Milli Takımı gerçekten bugün çok etkiliydi. Taraftarla birleşip bizi mağlup ettiler. Tebrik ediyorum. Şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz" dedi.



'PARİS'E BENZİYOR'

Fransa? Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet maç öncesi TRT mikrofonuna konuştu.

Konya'ya ilk kez geldiğini söyleyen Graet, "Çok iyi karşılandık, teşekkür ediyorum. Konya Stadı'nı da Parc des Princes'e (Paris Saint- Germain Stadı) benzetiyorum" diye konuştu. Maçın zor geçeceğini ön gören Graet, mağlubiyet sonrası büyük hüsran yaşayarak ayrıldı.



ETLİ EKMEK YEMİŞ

Türkiye-Fransa maçının hakemi Sloven Damir Skomina adil yönetimiyle maça damga vurdu. Başarılı hocanın maç öncesinde Konya'da etli ekmek yediği ve bir usta ile fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. Skomina'nın görüntüsü sempati topladı.