Göztepe - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 25. hafta maçında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic.

Başakşehir: Mert, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssuf, Azubuike, J. Fernandes, Berkay, Deniz Türüç, Crivelli.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.