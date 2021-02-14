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Göztepe - Başakşehir | CANLI

'in 25. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 15:54
Göztepe - Başakşehir | CANLI

'in 25. hafta maçında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Göztepe: , Gassama, , , , , , , , Ndiaye, Jahovic.

Başakşehir: Mert, , , , , , Azubuike, J. Fernandes, Berkay, Deniz Türüç, Crivelli.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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