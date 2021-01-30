Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir-Hatayspor: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede son şampiyon sahasında Atakaş 'u konuk etti. Karşılaşama konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erirken, 'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:15
Başakşehir-Hatayspor: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, 'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş 'a 5-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Boupendza (2), (2) ve Akintola attı. 'in tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ters vuruşuyla geldi.

Ligde iki maç sonra kazanan puanını 35'e yükseltirken, galibiyet özlemi 4 maça çıkan Medipol ise 24 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Atakaş Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

KARŞILAŞMAYI AYKUT KOCAMAN DA İZLEDİ

Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi locadan takip etti.

Kocaman, turuncu-lacivertli ekibin yöneticileriyle birlikte maçı izledi.

MEHMET TOPAL SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Mehmet Topal, mücadelenin 19. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mehmet Topal kenara gelirken, Okechukwu Azubuike oyuna dahil oldu.

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