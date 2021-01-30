Başakşehir-Hatayspor: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Boupendza (2), Diouf (2) ve Akintola attı. Medipol Başakşehir'in tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ters vuruşuyla geldi.

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 35'e yükseltirken, galibiyet özlemi 4 maça çıkan Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Atakaş Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

KARŞILAŞMAYI AYKUT KOCAMAN DA İZLEDİ

Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi locadan takip etti.

Kocaman, turuncu-lacivertli ekibin yöneticileriyle birlikte maçı izledi.

MEHMET TOPAL SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Mehmet Topal, mücadelenin 19. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mehmet Topal kenara gelirken, Okechukwu Azubuike oyuna dahil oldu.