Haberler Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Beşiktaş deplasmanında

deplasmanında

'in 9. haftasında , 'ın sahasına konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada, Başakşehir'de sakatlıkları devam eden ve forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:31 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:54
Medipol Başakşehir Beşiktaş deplasmanında

, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son dört müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren ve , bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

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