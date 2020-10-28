Son dakika... Medipol Başakşehir 0-2 PSG | MAÇ SONUCU | Özet

UEFA Şampiyonlar ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.

Karşılaşma konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 64. ve 79. dakikada Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçını 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacak.

NEYMAR 26. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı.

Mücadelenin 18. dakikasında kasığını tutmaya başlayan ve bir dakika sonra tedavi için kenara gelen Neymar, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna döndü. Brezilyalı yıldız, birkaç dakika sonra ise kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulundu. Teknik direktör Thomas Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara aldı ve Sarabia'yı oyuna sürdü.

LOCALARDAN TEZAHÜRAT

Medipol Başakşehir'in Paris-Saint-Germain ile oynadığı maçta localarda yer alan taraftarlar, turuncu-lacivertli ekibe tezahüratlarıyla destek verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçta localara yüzde 50 kapasitesi oranında taraftar alınmasına izin verilmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16'ncı dakikada Başakşehir, Crivelli ile topu rakip sahaya taşıdı. Fransız oyuncunun pasında Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı.



17'nci dakikada Di Maria'nın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.



26'ncı dakikada Visca'nın pasında Rafael'in kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunu çekti, kaleci Navas topu çeldi.



33'üncü dakikada Kurzawa'nın pasında sol çaprazdan Di Maria'nın şutu auta çıktı.



37'nci dakikada sol kanattan gelişen PSG atağında Florenzi'nin yerden pasında Mbappe'nin gelişine şutu auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



46'ncı dakikada Mbombo'nun kaptırdığı topta hızlı çıkan PSG topu Mbappe ile buluşturdu. Fransız futbolcunun içeri yerden pasında Sarabia'nın şutu üstten auta çıktı.



57'nci dakikada kaleci Mert oyunu eliyle hızlı şekilde kurdu ve topu Visca'ya gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu hızla kaleye doğru yöneldi, ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Navas soluna yatarak mutlak golü önledi.



64'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Mbappe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde müsait durumdaki Kean, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.



67'nci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.



71'inci dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında Crivelli topu kontrol edemedi, devamında Deniz'in dönerek vuruşunda kaleci Navas topu çeldi.



72'nci dakikada hızlı gelişen PSG atağında Di Maria'nın ceza sahası içinde yerden pasında Mbappe'nin şutu üstten auta çıktı.



79'uncu dakikada PSG farkı 2'ye çıkardı. Kehrer'in ceza sahası içine pasında Mbappe'nin topa müdahale edince meşin yuvarlak Kean'in önüne geldi. Kean'in dönerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.



90'ıncı dakikada Rafinha'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden yaptığı şutta kaleci Mert gole izin vermedi.



Mücadeleyi PSG 2-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında RB Leipzig karşısında sakatlık yaşayan Caiçara'nın yerine Berkay Özcan'ı sahaya süren Okan Buruk'un PSG maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Deniz, Crivelli."

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Başakşehir'e karşı "Navas - Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean." ilk 11'i ile sahada yer aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 32'NCİ MAÇ

Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32'nci karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip; 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Başakşehir'de PSG maçı kadrosunda 4 isim eksik. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kritik maçta görev alamadı. Fransız ekibinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında görev alamadı.

ŞENOL GÜNEŞ TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir - Paris Saint Germain mücadelesini tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek tribünden takip etti. Güneş'e Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da eşlik etti.