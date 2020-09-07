Son dakika transfer haberi: Başakşehir Rafael ile anlaşma sağladı!
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Brezilyalı sağ bek Rafael ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Lyon'un sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaşma sağladı.
30 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, Lyon ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshedeceği ve Türkiye'ye gelerek Başakşehir'e imza atacağı belirtildi. Geçen sezon Lyon'da 13 lig maçına çıkan Rafael toplamda 700 dakika süre aldı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 16:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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