Son dakika transfer haberi: Başakşehir Rafael ile anlaşma sağladı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Rafael ile anlaşma tamam! Yeni adresi İstanbul...

Son dakika transfer haberi: Rafael ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Başakşehir Rafael ile anlaşma sağladı!

Medipol , Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Brezilyalı sağ bek Rafael ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

takımlarından Medipol , yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Spor'un haberine göre, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, 'un sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, Lyon ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshedeceği ve Türkiye'ye gelerek Başakşehir'e imza atacağı belirtildi. Geçen sezon Lyon'da 13 lig maçına çıkan Rafael toplamda 700 dakika süre aldı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 16:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi: Başakşehir Rafael ile anlaşma sağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA