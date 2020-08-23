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23 Ağustos 2020, Pazar
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harekatı

Bastos harekatı

'in son şampiyonu transferde devlerinin karşısına dikildi. Adı ve ile anılan Lazio'nun Angolalı savunma oyuncusu 'a kanca attı.

'in son şampiyonu transferde devlerinin karşısına dikildi. Adı ve ile anılan Lazio'nun Angolalı savunma oyuncusu 'a kanca attı. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
  1. 23.8.2020
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