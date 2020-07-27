Medipol Başakşehir'in bayrakları köprülerde!
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'in bayrakları 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'in bayrakları köprülere asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan bayrakları, Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından, 'Tarih Bunu da Yazdı' notuyla paylaştı.
- 27.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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