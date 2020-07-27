Medipol Başakşehir'in bayrakları köprülerde! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'in bayrakları köprülerde!

Medipol Başakşehir'in bayrakları köprülerde!

'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 'in bayrakları ve 'ne asıldı.

'in yeni şampiyonu 'in bayrakları 15 Temmuz Şehitler ve 'ne asıldı.

Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'in bayrakları köprülere asıldı. ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan bayrakları, Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından, 'Tarih Bunu da Yazdı' notuyla paylaştı.

  1. 27.07.2020
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