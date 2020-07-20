Mehmet Topal tarih yazdı! 3. şampiyonluğu... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Mehmet Topal tarih yazdı! 3. şampiyonluğu...

tarih yazdı! 3. şampiyonluğu...

Mehmet Topal tarih yazdı! 3. şampiyonluğu...

'in tecrübeli futbolcusu bir ilki yaşadı. 34 yaşındaki yıldız, 'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

'in tecrübeli futbolcusu bir ilki yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu daha önce ve ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Dün de aynı sevinci Başakşehir formasıyla tattı. Böylece 'de 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk futbolcu oldu. Maç sonunda büyük mutluluk yaşadı.
  1. 20.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Topal tarih yazdı! 3. şampiyonluğu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA