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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kaptandan füze

Kaptandan füze

Şampiyon 'de gemiyi limana yanaştıran isim kaptan oldu. 32 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında filelerini havalandırarak şampiyonluğun habercisi oldu.

Şampiyon 'de gemiyi limana yanaştıran isim kaptan oldu. 32 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında filelerini havalandırarak şampiyonluğun habercisi oldu. Organize gelişen atakta Clichy'nin soldan çevirdiği topta Mahmut'un yerden sert vuruşu Sapunaru'ya çarpıp köşeden ağlara gitti. Mahmut, golden sonra eşi Eda Tekdemir ve kızının fotoğraflarının yer aldığı tekmeliğini çıkararak golü ailesine armağan etti. 13 sezondur Başakşehir forması giyen kaptan "Çok uzun bir maratonun sonunda şampiyonluğa ulaştık. Hak ettik ve bu başarıyı yakaladık. Yönetim kuruluna, teknik heyete, futbolcu arkadaşlarıma, tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kutlama zamanı" dedi.
  1. 20.7.2020
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