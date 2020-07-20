Başkahraman Visca!
Boşnak yıldız, dün bir penaltıdan yararlanamasa da sezon boyu ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Visca 12 gol atarken, 12 asist yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de şüphesiz başarının baş kahramanlarından biri Edin Visca'ydı. Boşnak yıldız, 36. dakikada penaltı atışında kaleci Lung'u geçemedi. 9 sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca, oynadığı 32 maçta 12 gol atıp, 12 asist yaparak skora en çok katkı sağlayan isim oldu. Visca, maç sonunda "Zorlu bir yarışın ardından hedefimize ulaştık. Bu başarıda yönetimden, tesis çalışanına herkesin hakkı var. Tüm takımı kutluyorum" ifadesini kullandı.
- 20.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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