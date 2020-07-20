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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Başkahraman Visca!

Başkahraman Visca!

Boşnak yıldız, dün bir penaltıdan yararlanamasa da sezon boyu ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Visca 12 gol atarken, 12 asist yaptı.

'de şampiyonluğa ulaşan 'de şüphesiz başarının baş kahramanlarından biri 'ydı. Boşnak yıldız, 36. dakikada penaltı atışında kaleci Lung'u geçemedi. 9 sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca, oynadığı 32 maçta 12 gol atıp, 12 asist yaparak skora en çok katkı sağlayan isim oldu. Visca, maç sonunda "Zorlu bir yarışın ardından hedefimize ulaştık. Bu başarıda yönetimden, tesis çalışanına herkesin hakkı var. Tüm takımı kutluyorum" ifadesini kullandı.

  1. 20.7.2020
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