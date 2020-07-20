Başkahraman Visca!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de şüphesiz başarının baş kahramanlarından biri Edin Visca'ydı. Boşnak yıldız, 36. dakikada penaltı atışında kaleci Lung'u geçemedi. 9 sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca, oynadığı 32 maçta 12 gol atıp, 12 asist yaparak skora en çok katkı sağlayan isim oldu. Visca, maç sonunda "Zorlu bir yarışın ardından hedefimize ulaştık. Bu başarıda yönetimden, tesis çalışanına herkesin hakkı var. Tüm takımı kutluyorum" ifadesini kullandı.