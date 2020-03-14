Medipol Başakşehir Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'a gidecek.