Medipol Başakşehir Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

'in 26. haftası zorlu mücadelelere sahne olacak. Zirve yarışında 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan , bugün 'a gidecek.

  1. 14.03.2020
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