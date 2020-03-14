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14 Mart 2020, Cumartesi
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'un zirve yarışındaki konuğu Başakşehir

Trabzonspor'un zirve yarışındaki konuğu Başakşehir

'de averajla zirvede yer alan , yarın ağırlayacağı eş puana sahip 'i mağlup ederek hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Ligde 52 puanla zirve koltuğunda oturan , 26'ncı hafta mücadelesinde yarın yine 52 puanı bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan 'i konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi , Kamil ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. BtcTurk maçında sakatlanan forvet oyuncusu Sörloth'un ise forma giyebileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliklere giderek savunmada Serkan'ın yerine Pereira'ya, Hüseyin'in yerine Da Costa'ya, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Mikel'e ve Ekuban'ın yerine de Ndiaye'ye forma vermesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE 24'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

EN ÇOK GOL ATAN İLE EN AZ GOL YİYENİN MÜCADELESİ
Bu arada, yarın Medipcal Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, ligde en çok gol atan ile en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Trabzonspor 25 haftalık bölümde attığı 58 gol ile bu alanda zirvede yer alırken, kalesinde 24 gol gören Medipol Başakşehir de bu noktada zirvenin sahibi. Buna karşılık Trabzonspor'un ligde yediği gol sayısı 27 olurken, Medipol Başakşehir ise 25 haftalık bölümde 49 gol kaydetti. Bu maç öncesi Trabzonspor'un gol averajı 31, Başakşehir'in ise 25.

MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Pereira, Costa, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, , Yusuf

CEZALI: Guilherme

  1. 14.03.2020
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