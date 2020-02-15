Edin Visca’dan 10. asist

Edin Visca asist yapmaya Başakşehir kazanmaya devam ediyor... 29 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusu, Beşiktaş'a karşı dün 1 asist daha yaptı. Asist sayısını 10'a yükselten Visca, Süper Lig'de asist krallığı koltuğuna oturdu.