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15 Şubat 2020, Cumartesi
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’dan 10. asist

Edin Visca’dan 10. asist

Edin Visca asist yapmaya kazanmaya devam ediyor...

asist yapmaya kazanmaya devam ediyor... 29 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusu, 'a karşı dün 1 asist daha yaptı. Asist sayısını 10'a yükselten Visca, 'de asist krallığı koltuğuna oturdu.

  1. 15.2.2020
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