Medipol Başakşehir'e müjde! Tam 55 milyon sterlin...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Portekiz ekibi en skorer oyuncusu olan Bruno Fernandes'i satmak için transfer görüşmelerine başladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'le eşleşen Sporting Lizbon'da transfer dönemi hareketli geçiyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Portekiz temsilcisinin en önemli skor silahı Bruno Fernandes'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Manchester United CEO'su Ed Woodward ve oyuncunun menajerinin 10 Ocak Cuma günü Londra'da biraraya geldiği öne sürüldü.
Bruno Fernandes'i uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın, bu transferi Ocak ayında bitirmek için ısrarcı olduğu ve 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı kaydedildi.
HOCASI SİNYALİ VERMİŞTİ
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in olası transferi hakkında konuşmayı reddetse de Sporting Lizbon'un hocası Silas, muhtemel bir ayrılık için sinyali vermişti.
Silas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bruno'nun bizimle kalmama ihtimaline karşı alternatifler düşünmeye başlıyorum. Umarım gitmez. Maalesef iyi oyuncuları Portekiz'de uzun süre tutamıyoruz. Bruno da ligin en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Medipol Başakşehir'e müjde! Tam 55 milyon sterlin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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