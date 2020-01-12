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12 Ocak 2020, Pazar
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'e müjde! Tam 55 milyon sterlin...

Medipol Başakşehir'e müjde! Tam 55 milyon sterlin...

'ndeki temsilcimiz 'in rakibi 'da hareketliliği yaşanıyor. Portekiz ekibi en skorer oyuncusu olan 'i satmak için transfer görüşmelerine başladı.

son 32 turunda temsilcimiz 'le eşleşen 'da dönemi hareketli geçiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; , Portekiz temsilcisinin en önemli skor silahı 'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Manchester United CEO'su Ed Woodward ve oyuncunun menajerinin 10 Ocak Cuma günü 'da biraraya geldiği öne sürüldü.

Bruno Fernandes'i uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın, bu transferi Ocak ayında bitirmek için ısrarcı olduğu ve 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı kaydedildi.

HOCASI SİNYALİ VERMİŞTİ
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in olası transferi hakkında konuşmayı reddetse de Sporting Lizbon'un hocası Silas, muhtemel bir ayrılık için sinyali vermişti.

Silas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bruno'nun bizimle kalmama ihtimaline karşı alternatifler düşünmeye başlıyorum. Umarım gitmez. Maalesef iyi oyuncuları Portekiz'de uzun süre tutamıyoruz. Bruno da ligin en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 12.01.2020
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