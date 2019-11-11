Şehir coştu

Başakşehir Okan Buruk'la şaha kalktı. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'dan sonra ligde de Crivelli'nin golleriyle hedefine ilerliyor. A.Gücü'nü ağırlayan Başakşehir, 10'da Crivelli'yle öne geçti. İlk yarıda A.Gücü, Faty ve İlhan'la fırsatları kullanamadı. 77'de yine Crivelli sahne aldı ve skoru 2-0 yaptı. A.Gücü, 87'de Aydın'la farkı bire indirse de maçı 2-1 Başakşehir kazandı.

CRIVELLI KASIRGASI

Wolfsberger'e attığı 2 golle zaferi getiren Başakşehir'in Fransız golcüsü Crivelli, A.Gücü'ne attığı 2 golle de yıldızlaştı. Crivelli, ligde 7 gole ulaştı.

SKRTEL YOK

Başakşehir, Wolfsberger maçı ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Slovak stoper Skrtel sakatyığı nedeniyle oynamadı. Yerine Epureanu görev aldı.

BURUK İDDİALI

Başakşehir Hocası Okan Buruk, istekli ve konsantre oynayan takımını galibiyetten dolayı kutladı. Buruk, sakatların da dönmesiyle milli ara sonrası daha hazır olacaklarını vurguladı.