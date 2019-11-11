Şehir coştu
Avrupa’daki gururumuz Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Ankaragücü’nü de Crivelli’yle yıktı. Turuncu-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Başakşehir Okan Buruk'la şaha kalktı. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'dan sonra ligde de Crivelli'nin golleriyle hedefine ilerliyor. A.Gücü'nü ağırlayan Başakşehir, 10'da Crivelli'yle öne geçti. İlk yarıda A.Gücü, Faty ve İlhan'la fırsatları kullanamadı. 77'de yine Crivelli sahne aldı ve skoru 2-0 yaptı. A.Gücü, 87'de Aydın'la farkı bire indirse de maçı 2-1 Başakşehir kazandı.
CRIVELLI KASIRGASI
Wolfsberger'e attığı 2 golle zaferi getiren Başakşehir'in Fransız golcüsü Crivelli, A.Gücü'ne attığı 2 golle de yıldızlaştı. Crivelli, ligde 7 gole ulaştı.
SKRTEL YOK
Başakşehir, Wolfsberger maçı ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Slovak stoper Skrtel sakatyığı nedeniyle oynamadı. Yerine Epureanu görev aldı.
BURUK İDDİALI
Başakşehir Hocası Okan Buruk, istekli ve konsantre oynayan takımını galibiyetten dolayı kutladı. Buruk, sakatların da dönmesiyle milli ara sonrası daha hazır olacaklarını vurguladı.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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